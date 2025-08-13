В Орле главу ООО «Энкомсервис» признали мошенником

Он похитил около 750 тысяч рублей.

По крайней мере, к таким выводам пришли в Заводском районном суде.

В августе 2020 года осуждённый представил в некий банк фиктивные документы. Из них следовало, что его ООО якобы выполнило работы по модернизации «автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре».

Перед этим гендиректор компании вошёл в соответствующую предварительную незаконную договорённость с сотрудником данного банка. В отношении этого гражданина также возбуждено уголовное дело, но оно находится в отдельном производстве.

В итоге глава ООО похитил около 750 тысяч рублей. Наказанием стал штраф в 300 тысяч.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»