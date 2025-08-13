В Орле за сбыт наркотиков будут судить 16-летнюю девушку

Материалы уголовного дела рассмотрит Железнодорожный районный суд.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, утверждено обвинительное заключение и направлено в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное в отношении несовершеннолетней орловчанки. 16-летняя девушка предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт и оконченный незаконный сбыт наркотического средства, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

«По версии следствия, в мае 2025 года 16-летняя девушка незаконно получила от неустановленного лица крупную партию наркотического средства, которую намеревалась сбыть на территории города Орла, – следует из информации надзорного ведомства. – Однако вскоре она была задержана сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Орел. В ходе личного досмотра у нее обнаружено и изъято около 30 грамм запрещенных веществ. Впоследствии установлено, что ранее девушка уже совершала подобные преступления».

С точки зрения закона изъятая у девушки партия наркотиков является партией крупного размера. Даже несмотря на юный возраст, ей грозит суровое наказание. Санкция части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Впрочем, при вынесении решения суд учтет все обстоятельства.

Ранее в Орле полицейские пресекли факт покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, причем уголовное дело заведено на 23-летнего иностранного гражданина, приехавшего к нам из ближнего зарубежья. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, иностранца задержали с поличным на территории Заводского района, у него изъяли 185 свертков с подозрительным веществом.

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД исследовали это вещество и идентифицировали в нем 45,13 грамма синтетического наркотического средства. Уже установлено, что наркотики иностранец привез в Орел из другого региона для их розничной продажи. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ, он взят под стражу.

