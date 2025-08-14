В Орловской области притормозила продуктовая инфляция

В июне цены на продукты питания в регионе не изменились.

Как сообщает Орелстат, в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 0,1 процента. В том числе на услуги они увеличились на 0,3 процента, на продовольственные товары цены не изменились, на непродовольственные товары снизились на 0,01 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3 процента, в июне 2024 года он составлял 100,6 процента.

Специалисты отмечают, что средний рост цен на продукты продовольственной группы не просто упал до нуля, но снизился значительно. Так, месяцем ранее статистики сообщали, что в мае 2025 года цены на продукты питания в Орловской области увеличились на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Однако стоимость продуктовых наборов вновь выросла, хотя и значительно меньше, чем месяцем ранее.

«В июне 2025 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 22 023,9 рубля в расчете на месяц, а условного (минимального) набора продуктов питания – 7650,1 рубля (повышение по сравнению с маем 2025 года на 0,1 и 0,4 процента соответственно)», – информирует Орелстат. Для сравнения, в мае по сравнению с апрелем 2025 года повышение стоимости указанных наборов составляло 1,2 и 4,6 процента соответственно.

Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в свою очередь сообщило, что в июне 2025 года в Орловской области продолжили дешеветь яйца. Их предложение по-прежнему растет за счет увеличения производства в стране, что отражается на цене. Также в июне по сравнению с маем подешевели овощи лук, капуста и перец. Регулятор объясняет это сезонным явлением, связанным с поступлением раннего урожая с Юга России. В то же время отмечается, что в июне подорожали рыбопродукты – из-за снижения объемов вылова, а также возросших издержек рыболовецких компаний и переработчиков.

ИА “Орелград”