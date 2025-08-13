В орловском управлении СКР создан Информационный центр

Теперь гражданам будет ещё проще связаться с представителями ведомства.
Такие центры появились во всех региональных управлениях Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.
Как отметили в орловском подразделении, центр «играет ключевую роль в установлении эффективной обратной связи между населением и ведомством, повышении уровня доверия к следственным органам и обеспечении прозрачности их деятельности».
Инспектором орловского центра назначен Артём Вышинский.
На данный момент жителям Орловской области для связи предлагаются:
- официальные телефоны Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области,
- официальное сообщество в социальной сети «Вконтакте»,
- страница инспектора Информационного центра «ВКонтакте».
