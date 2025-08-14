Экс-бухгалтера обязали вернуть украденные деньги

Суд взыскал с бывшего главного бухгалтера ущерб, причиненный преступлением.

Болховский районный суд рассмотрел гражданское дело о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Иск подал руководитель одного из местных бюджетных учреждений. Ответчиком выступила теперь уже бывший бухгалтер этой организации. Ранее она стала фигуранткой уголовного дела о присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения.

«По приговору Болховского районного суда, с учетом апелляционного определения, местная жительница была признана виновной и осуждена за совершение мошенничества с использованием своего служебного положения, – уточнили в пресс-службе суда. – В период работы в должности главного бухгалтера одного из местных бюджетных учреждений женщина неоднократно перечисляла на свой расчетный счет денежные средства».

При рассмотрении уголовного дела подсудимая свою вину признала в полном объеме и с размером причиненного ею ущерба согласилась. После того, как обвинительный приговор суда в отношении нее вступил в силу, руководство обворованной организации попыталось отсудить у осужденной похищенное. Изначально иск содержал требование о возмещении 220 тысяч рублей ущерба, причиненного мошенничеством.

Но уже в судебном заседании директор учреждения уточнила исковые требования и подняла сумму взыскания до 1,701 миллиона рублей. Причем сумма могла быть еще более крупной. Однако истица пояснила, что экс-бухгалтер добровольно возвратила организации чуть больше 50 тысяч рублей. Осужденная в судебное заседание в рамках гражданского процесса не явилась, хотя была извещена надлежащим образом.

Впрочем, в пресс-службе суда пояснили, что в настоящий момент она отбывает наказание по обвинительному приговору. Изучив материалы дела, суд полностью удовлетворил требования истца, обязав осужденную выплатить в пользу своей бывшей организации 1,7 миллиона рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.

