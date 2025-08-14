В Орле жилищники задолжали за квитанции

Погасить задолженность перед поставщиком их обязал суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению «Жилищное управление города Орла» о взыскании задолженности в сумме 126 816 рублей. Как было установлено судом, в феврале 2025 года стороны заключили муниципальный контракт на услуги по распечатке и доставке по адресам платежных документов, а именно счетов-квитанций по плате за пользование жилыми помещениями.

Проще говоря, это были квитанции о плате за наем муниципальных квартир, за которыми следит жилищное управление. Контракт предусматривал изготовление 78 960 штук квитанций и их доставку в абонентские почтовые ящики нанимателей муниципального жилья. В перечень услуг по контракту входит распечатка платежных документов и их ежемесячная доставка по адресам, в сроки, предусмотренные условиями договоров с населением.

Из иска следовало, что предприниматель оказал услуги в период с февраля по апрель 2025 года включительно в полном объеме. В подтверждение факта выполнения работ истец представил в суде акты об оказании услуг, которые своевременно были переданы ответчику для подписания. Интересно, что подписанные экземпляры актов за февраль, март и апрель 2025 года муниципальные жилищники поставщику так и не вернули. Однако в установленный контрактом срок они не направили поставщику мотивированный отказ от подписания актов выполненных услуг и не заявили замечаний к оказанным услугам.

При данных обстоятельствах услуги считаются оказанными, отмечено в решении арбитража. Суд постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла» в пользу индивидуального предпринимателя не только задолженность по оплате оказанных услуг в размере 122 226 рублей, но и пени в размере 4590 рублей, а также расходы, понесенные на оплату государственной пошлины в размере 11 341 рубль. Дальнейшие взыскание пени с МКУ «Жилищное управление города Орла» будет производиться от суммы долга из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ по день фактической оплаты задолженности.

ИА «Орелград»