Орловцам расскажут о достоинствах электронных подписей

Налоговики региона организуют специальный просветительский семинар.

Управление ФНС России по Орловской области анонсировало проведение 27 августа в 14 часов вебинара, посвященного преимуществам и порядку использования электронного документооборота. Специалисты регионального управления налоговой службы расскажут, в частности, о преимуществах и порядке перехода организаций на типовой устав, о порядке дистанционного перевыпуска квалифицированной электронной подписи (КЭП) с помощью личных кабинетов, а также о функционале других электронных сервисы ФНС России. Слушатели вебинара узнают и о том, какие услуги ФНС можно получить в МФЦ, задать вопросы можно заранее.

Кстати, среди преимуществ дистанционного перевыпуска КЭП налоговики называют отсутствие необходимости тратить время на посещение налогового органа лично. Подстраиваться надо только под режим работы точек выдачи таких подписей, что особенно удобно тем, что территориально находится довольно далеко от ближайшей налоговой инспекции. Удобство заключается еще и в том, что получить электронную подпись можно не выходя из дома с помощью биометрии ЕБС в сервисе «Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи».

«Функционал дистанционного перевыпуска доступен пользователям личных кабинетом налогоплательщика – юридического лица и индивидуального предпринимателя – при применении действующего квалифицированного сертификата, ранее полученного в Удостоверяющем центре ФНС России, – уточнили в пресс-службе регионального Управлении ФНС. – Чтобы подать заявление на перевыпуск КЭП в личном кабинете налогоплательщика необходимо располагать техническими средствами с выходом в интернет, а также компьютером или ноутбуком с установленным программным обеспечением».

К слову, в Орловской области услуга по выдаче и перевыпуску квалифицированных электронных подписей довольно популярна. По данным ведомственной статистики, только в первой половине 2025 года операторы Удостоверяющего центра выпустили 5174 КЭП. При этом, как отмечают в УФНС, 1786 подписей индивидуальных предпринимателей и 1514 подписей юридических лиц были перевыпущены через их личные кабинеты.

«Всего по состоянию на 1 июля 2025 года более 6200 налогоплательщиков Орловской области используют сертификаты, выпущенные через личные кабинеты. Это более 31 процента от общего числа индивидуальных предпринимателей и организаций Орловской области, имеющих квалифицированные электронные подписи Удостоверяющего центра ФНС России», – добавили в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»