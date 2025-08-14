В Орле скорректировали правила приема детей в школу

Изменения мэрия внесла в порядок выдачи разрешений.

Администрация города Орла внесла изменения в действующий с 2018 года «Порядок выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации города Орла на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте». Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Сообщается, например, что теперь к заявлению на получение разрешения на прием ребенка в первый класс надо дополнительно приложить копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению и определении образовательного маршрута. При его наличии, конечно. Срок начала рассмотрения городским управлением поданных заявлений перенесен с 1 февраля на 1 апреля.

«Разрешение на прием детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте или уведомление об отказе в его выдаче направляется в общеобразовательное учреждение и родителям (законным представителям) в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента рассмотрения заявления, а не 10 рабочих дней, как было предусмотрено ранее», – сообщают также аналитики.

Тем временем департамент образования Орловской области проинформировал учителей об изменениях федеральных государственных стандартов и федеральных образовательных программ, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года. Мероприятие состоялось на базе казенного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества образования».

Из прозвучавшего там доклада следует, например, что с 1 сентября 2025 года в ФОП НОО (федеральные образовательные программы начального общего образования) появится такой пункт: «При реализации трехгодичного срока обучения на уровне начального общего образования необходимо равномерно распределять образовательную нагрузку на три года обучения, корректировать общий объем аудиторной нагрузки обучающихся по индивидуальным учебным планам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями».

