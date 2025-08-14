Орловская промышленность сбавила обороты на 4 процента

Реальное производство работает хуже показателей прошлого года.

Индекс промышленного производства в Орловской области за январь-июнь 2025 года составил всего 96 процентов, в том числе в обрабатывающих производствах – 97,4 процента. Об этом говорится в ежемесячном докладе о социально-экономическом развитии региона. Статистики при этом отмечают, что объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 137 миллиардов рублей, или 104 процента к уровню января-июня 2024 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 124,3 миллиарда рублей, или 104,7 процента.

«Индекс цен производителей на промышленные товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в июне 2025 года относительно предыдущего месяца составил 99,4 процента, в том числе на продукцию обрабатывающих производств – 99,3 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 99,8 процента, водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100 процентов», – информирует Орелстат.

Гораздо лучше обстоят дела в агропромышленной сфере. По предварительным данным, в январе-июне 2025 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 28,8 миллиарда рублей, или 114,1 процента в действующих ценах и 105,8 процента в сопоставимой оценке к январю-июню 2024 года. И это сказалась на ценах. Так, в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 98 процентов, в том числе в растениеводстве – 98,3 процента, в животноводстве – 97,4 процента.

Из доклада также следует, что объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-июнь 2025 года составил 14,968 миллиарда рублей, или 99,1 процента в действующих ценах и 89,6 процента в сопоставимых ценах к январю-июню 2024 года. Жилья в регионе за отчетный период времени введено 178,9 тысячи квадратных метров, или 110,6 процента к уровню января-июня 2024 года.

ИА «Орелград»