Орловцы стали реже вывозить за границу домашних питомцев

Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Региональное Управление ведомства сообщило, что в текущем году сотрудники оформили необходимые документы на 15 животных. Из Орловской области вывезли 13 собак и 2 кошки.

Известно, что они отправились в Аргентину, Чехию и Черногорию, а также в Грузию и Абхазию.

За аналогичный период минувшего года из Орловской области за границу вывезли 18 животных. Таким образом, число таких случаев пусть и не принципиально, но всё же снизилось.

Также в ведомстве напомнили, что подать заявку на получение таких документов можно в интернете через систему ECert (в любую страну мира). Это позволит ускорить процесс оформления бумаг.

ИА «Орелград»