Западный обход Орла могут сдать раньше

Новый срок — «к 2027 году».

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. Официальной датой сдачи объекта является конец 2028 года.

Сегодня Орловскую область посетил глава Росавтодора Роман Новиков. Он пообщался с губернатором Андреем Клычковым, а также ознакомился со строительством Западного обхода непосредственно на месте.

В данный момент на объекте занимаются переустройством инженерных коммуникаций – линий связи и электропередач. Также выполняются земляные работы. Подрядчик обустраивает очистные сооружения и железобетонные трубы.

Трасса протянется на 16 километров. Она соединит федеральные дороги М-2 «Крым» и Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь».

Планируется, что отрытие Западного обхода позволит ежедневно выводить за пределы областного центра около 15 тысяч автомобилей.

ИА «Орелград»