Орловец получил большой срок за призывы и фейки

Его признали виновным в преступлениях, направленных против общественной безопасности.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, жителя нашей области признали виновным по уголовным статьям 205.2, часть 2, и 207.3, часть 2, пункт «д». То есть — в публичных призывах к терроризму и в публичном распространении заведомой лжи об использовании вооружённых сил нашей страны.

Установлено, что преступления были совершены в Орле в мае 2022 года. Пользователь разместил на своей странице публикацию, которая посягала на основы политической системы России. Тогда же орловец публиковал в одной из соцсетей комментарии с заведомыми «фейками» об использовании вооружённых сил.

В итоге его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Также мужчину на четыре года лишили права заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете (и других электронных и телекоммуникационных сетях).

В выявлении и расследовании преступлений осуществлялось при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»