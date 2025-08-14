Порядок платы донорам крови утвердило областное правительство

Областные власти реализовали свое новое полномочие.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления платы за сдачу крови и ее компонентов в соответствии с закон «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области». Таким полномочием правительство региона было наделено только в этом году, после того, как соответствующий законопроект приняли депутаты Орловского облсовета. Согласно документу условием предоставления платы за сдачу крови является соответствие донора требованиям приказа Минздрава РФ.

За предоставлением платы за сдачу крови донор должен обратиться в медицинскую организацию, которая занимается заготовкой донорской крови. В Орловской области такой организацией является бюджетное учреждение здравоохранения «Орловская станция переливания крови». Впрочем, кровь орловцы сдают и в мобильных комплексах. Словом, обращаться надо туда, где проводилась донация.

Для получения платы донор должен представить пакет документов, в том числе документ, подтверждающий факт его проживания на территории Орловской области на момент совершения донации крови, и справку, подтверждающую донацию крови и ее объем. Справка выдается регистратором в медицинской организации или в мобильном комплексе в день проведения процедуры донации на основании соответствующей отметки в карте донора о виде и объеме донации, сделанной врачом-трансфузиологом.

Размеры платы правительство Орловской области не регулирует. Они установлены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1069н «Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой платы». Донору вправе отказать в оплате в случае, если он не представит или представит не в полном объеме документы, указанные в новом Порядке, либо в случае его несоответствия условиям, установленным приказом Минздрава РФ.

Также правительство Орловской области утвердило порядок предоставления меры социальной поддержки в виде денежной выплаты в связи с осуществлением безвозмездной донации крови и ее компонентов. Эта процедура регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области». Напомним, депутаты Орловского облсовета в этом году утвердили поправки в данный закон. Он был дополнен нормой о том, что донор имеет право на сдачу крови или ее компонентов безвозмездно или за плату. А в бюджет региона на 2025 год были заложены средства на финансирование платы донорам за сдачу крови в размере 2,18 миллиона рублей.

ИА «Орелград»