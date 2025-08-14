В Орле для школьников проведут конкурс по праву

Проведение конкурса анонсировал детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский объявил о проведении в новом учебном году ежегодного городского конкурса юношеских творческих работ по праву имени В.К. Соколова. Напомним, он был учрежден в прошлом году, в рамках проекта «Твои права и обязанности», направленного на правовое просвещение несовершеннолетних.

И тогда сразу было объявлено, что конкурс будет проводиться ежегодно с начала сентября по середину ноября, а награждение будет приурочено к 20 ноября – Всероссийскому дню правовой помощи детям. «В годовщину со дня рождения Вячеслава Константиновича Соколова и в его память в прошлом учебном году мы учредили конкурс 13 августа, и по традиции в эту дату анонсируем его проведение вновь, – сообщил Константин Домогатский. – Дорогие ребята, ждем ваших работ!»

Одной из целей конкурса является формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, высокой нравственной культуры и активной гражданской позиции. Участниками могут стать обучающиеся образовательных организаций города двух возрастных групп: 8-9-х классов и 10-11-х классов. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – заочный, он проводится в период с сентября по октябрь и предусматривает подачу заявок и направление работ в конкурсную комиссию.

Второй этап – защита и презентация работ, отобранных конкурсной комиссией, в формате школьной научно-практической конференции. Мероприятие пройдет в режиме онлайн до 10 ноября. По окончании первого этапа проводится экспертиза работ, лучшие работы попадают во второй этап, затем выбираются победители второго этапа и наступает церемония награждения.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Права человека в современной России» и «Соблюдение прав ребенка в Орловской области». Каждый участник вправе подать по одной работе в каждой номинации. Конкурс даст школьникам возможность показать свои знания прав граждан, закрепленных в Конвенции ООН о правах ребенка и Конституции РФ, а также поделиться своими представлениями и убеждениями относительно реализации этих прав в жизни.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»