Ремонт Дворца пионеров обошёлся дороже, чем предполагали

Подрядчик отсудил у заказчика деньги на дополнительные работы.

Арбитражный суд Орловской области постановил взыскать с казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» в пользу курского общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» 11,82 миллиона рублей задолженности по контракту на капитальный ремонт здания Дворца пионеров имени Гагарина в Орле. Также госзаказчик должен выплатить истцу 4,035 миллиона рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами за период с начала августа 2023 года по середину июля 2025 года и 450 тысяч рублей в счет возмещения расходов на проведение судебной экспертизы.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже. Как установил орловский арбитраж, в августе 2022 года стороны заключили контракт на капитальный ремонт здания БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина» с целью организации в его стенах детского технопарка «Кванториум». Авторский надзор по данному контракту осуществляли специалисты ЗАО «Горпроект».

В процессе работы подрядчик столкнулся с неожиданной проблемой: по его мнению, спектр запланированных работ следовало расширить, иначе не удалось бы полноценно провести ремонт. Необходимость выполнения дополнительных работ была подтверждена актами технического осмотра. Кроме того, была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости дополнительных работ. В начале 2024 года экспертная организация оценила их в 12,099 миллиона рублей. На основании разработанной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документации «Стройкомплект» в полном объеме выполнил предусмотренные работы.

Однако денег за них подрядчик не получил, из-за чего ему пришлось обращаться в суд. Последний назначил экспертизу, проведение которой было поручено экспертам воронежского «Центра инженерно-технической экспертизы «Политех». В своем заключении они подчеркнули, что невыполнение дополнительных работ не позволило бы завершить ремонт здания и ввести его в эксплуатацию, так как в этом случае «остались бы незавершенные работы, не позволяющие обеспечить нормальную эксплуатацию здания». Суд принял во внимание заключение экспертов и удовлетворил иск подрядчика, обязав заказчика заплатить за дополнительные работы.

ИА «Орелград»