Орел заработает на заросшем доме в центре города

В ходе аукциона размер годовой арендной платы за здание и участок вырос втрое.

Двухэтажный дом №17 по улице Коммуны имеет площадь 188,4 кв. м. Начальная цена лота была 1,1 млн рублей. На участие в электронном аукционе заявились ООО «Химпэк» и орловское ООО «Крылов Девелопмент». Победителем аукциона стала компания из Санкт-Петербурга. Предложенная цена – 4 137 772,63 рубля. Такова будет годовая арендная плата. Договор заключается на пять лет.

Помещение сдается для использования по следующему назначению: универсальное. Техническое состояние оценивается как удовлетворительное. В аренду сдается не только здание, но и участок под ним (512 кв. м). Неотделимые улучшения помещений производятся только с разрешения УМИЗ. Стоимость работ и материалов не будет возмещаться. При этом арендатор несет все обязанности застройщика, предусмотренные Градостроительным Кодексом. Необходимы получение разрешения на реконструкцию, изготовление и согласование проекта со всеми компетентными службами надзора, получение заключения госэкспертизы. Возможна сдача в субаренду.

Если состояние возвращаемого имущества по окончании договора аренды окажется хуже предусмотренного, то арендатор возмещает причиненный им ущерб, указано в проекте договора, опубликованного в ГИС «Торги». Выкуп возможен в соответствии с действующим законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества.

По данным kartoteka.ru, ООО «Химпэк» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2023 году. Специализируется на профильной оптовой торговле. Всего около 20 видов деятельности, связанных со строительством и подготовкой к нему, торговлей топливом и непродовольственными товарами, покупкой и продажей недвижимости, правовой деятельностью. Чистая прибыль компании в 2024 году – 438 тыс. рублей. Генеральный директор и учредитель – Караиванов Николай Антонович. Он же руководит и основал ООО «Развитие.», которое арендовало здание бывшего УПК на Колхозной. Также Караиванов учредитель и руководитель ООО «Фудситико.». Компания заявила о желании восстановить Дом смотрителя тюремного замка в Горпарке Орла. Примечательно, что ранее были также «Развитие» и «Фудситико», но ликвидированы и возвратились в юридический мир с точками.

ИА “Орелград”