В Орле «сезонные» кафе оставят на зиму

Об организации работы нестационарных кафе распорядилась мэрия.

Управление экономического развития администрации города Орла издало извещение об организации работы нестационарных кафе на территориях, примыкающих к стационарным предприятиям общественного питания, в период с 15 октября 2025 года по 14 апреля 2026 года. ранее соответствующее постановление издала мэрия. Торговые места для размещения нестационарных объектов определены графической схемой, также утвержденной городскими властями.

Чиновники предлагают желающим заключить договоры, которые будут действовать в указанный выше период. Всего в списке насчитывается 41 нестационарное кафе. Они примыкают к стационарным кафе и ресторанам. Плата за размещение сезонного кафе значительно варьируется и зависит от площади такого объекта и места его расположения.

Например, плата за размещение нестационарного кафе на площади Карла Маркса составляет всего 1338 рублей, но и его площадь – всего 4,9 квадратных метра. А вот плата за размещение сезонного кафе на улице Гостиной установлена в размере 43 691 рубль, но его площадь составляет 160 квадратных метров. Выручка от заключения договоров будет направлена в бюджет города Орла. Уполномоченным органом по заключению таких договоров является управление экономического развития.

Право на заключение договора имеет юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий в собственности или пользовании стационарное предприятие общественного питания, к которому примыкает сезонная пристройка. Прием заявлений будет производиться в период с 15 августа по 15 сентября 2025 года. К заявлению надо приложить «согласованный эскиз, дизайн-проект внешнего вида нестационарного кафе, с даты согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло не более 5 лет до момента подачи заявления».

Также потребуется представить согласованный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ассортиментный перечень реализуемых товаров. К слову, по данным мэрии, фактическое количество объектов нестационарной торговой сети на территории города Орла превышает норматив минимальной обеспеченности населения, установленный правительством Орловской области, почти в 2,1 раза.

