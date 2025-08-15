На Орловщине количество осужденных сократилось на 20 процентов

Суды региона отчитались о своей работе в первой половине 2025 года.

Итоги работы районных судов и мировых судей Орловской области за первое полугодие 2025 года озвучили на совещании, которое прошло в Орловском областном суде. В частности, были озвучены данные о рассмотрении уголовных дел. Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, с докладом на эту тему выступил председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам Александр Бухтияров. Он сообщил, что в первой половине текущего года в районные суды поступило 848 уголовных дел, или на 10 процентов меньше, чем годом ранее.

«Таким образом, в настоящее время наблюдается снижение количества поступивших в суды и, соответственно, рассмотренных районными судами уголовных дел по сравнению с предыдущими периодами, – уточнили в пресс-службе облсуда. – Всего в первом полугодии 2025 года осуждено 682 лица, что на 21,8 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (872 лица)».

Структура вынесенных приговоров выглядит так: 47 человек были осуждены за совершение особо тяжких преступлений, годом ранее таковых было 63; за тяжкие преступления осуждены 227 человек, или на 31,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года; 136 подсудимых получили обвинительные приговоры за совершение преступлений средней тяжести, по сравнению с прошлым годом их количество сократилось на 14,5 процента; 272 человека осуждены за преступления небольшой тяжести, что также на 14,5 процента меньше, чем было в первом полугодии 2024 года.

В облсуде отмечают, что 26,8 процента осужденных получили наказание в виде штрафа, а реальное лишение свободы получили 169 человек, или 24,8 процента от общего количества осужденных. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года 286 человек, или 32,8 процента получили реальные сроки заключения. К исправительным работам в этом году осужден 101 человек, или 14,8 процента от общего количества осужденных, а 65 человек получили наказание в виде принудительных работ.

Кроме того, 53 осужденных получили условное лишение свободы, в первом полугодии 2024 года условно осужденных было 104; 43 человека приговорены к обязательным работам, годом ранее такое наказание получили на 20 человек больше. Сообщается также, что 24 человека были приговорены к ограничению свободы. Вдвое по сравнению с прошлым годом сократилось количество оправданных подсудимых: если год назад таковых было двое, то в этом году лишь один человек получил оправдательный приговор.

