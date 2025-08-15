Жителя Орла осудили за «добычу газа»

Мужчина самовольно подключился к газопроводу, чем нарушил закон.

Северный районный суд города Орла рассмотрел материалы уголовного дела. Его фигурантом стал местный житель, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). На подобном правонарушении орловец попался уже не в первый раз.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда, в апреле 2023 года данный гражданин по схожему обвинению предстал перед мировым судом. В тот раз он попался на незаконном подключении к газопроводу впервые. Поэтому на него завели не уголовное, а административное дело. Мировой суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к газопроводу), и наказал его административным штрафом. Однако должных выводов для себя правонарушитель не сделал, на путь исправления не встал.

«Будучи отключенным от сети газоснабжения, осенью 2023 года, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, ставящих под угрозу безопасность нормальной работы газопровода, вновь совершил самовольное подключение к общему газопроводу, – так описывают деяния орловца в пресс-службе суда. – Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью. По приговору ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. Подсудимый согласился с вынесенным приговором Северного районного суда города Орла, который вступил в законную силу».

ИА “Орелград”