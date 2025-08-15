В Орловской области пересчитали «наливайки»

В регионе насчитывается почти полторы сотни таких заведений.

Департамент промышленности и торговли Орловской области издал приказ об актуализации перечня объектов общественного питания, за исключением ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях в жилых зонах. Всего в обновленный перечень включено 139 таких заведений, в том числе бары, буфеты и кафе. Все они расположены либо в зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами высотой 9 этажей и более), либо в зоне Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

Ныне актуализированный перечень департамент промышленности и торговли Орловской области впервые утвердил в сентябре 2024 года во исполнение Закона Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Напомним, что с 1 сентября 2024 года в Орловской области вступили в силу ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

«Для обеспечения тишины и покоя граждан в регионе установлено ограничение времени с 21.00 до 10.00 в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, – сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора. – Данные ограничения совпадают с ограничениями времени продажи алкоголя в магазинах, действующими в регионе с 16 октября 2017 года».

Раньше региональный перечень включал в себя 152 объекта общепита, расположенных в Орле, Орловском муниципальном округе и Ливнах. В актуализированной версии он сократился до 139 объектов, расположенных в тех же муниципалитетах. С полным перечнем объектов можно ознакомиться на официальной странице регионального департамента промышленности и торговли на портале Орловской области, он размещен в открытом доступе. Кстати, за нарушение ограничений для продавцов предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей – в размере от 20 до 40 тысяч рублей.

ИА “Орелград”