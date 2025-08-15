На Орловщине нашли небезопасную детскую площадку

Лицо, допустившее нарушения, привлекли к ответственности.
Как сообщает прокуратура Орловской области, детская площадка находится в Новодеревеньковском районе в Россошенском сельском поселении.
Качели, горки и карусель находились в неисправном состоянии. Оборудование имело дефекты и повреждения. Кроме того, администрация поселения не следила за его состоянием.
Главе администрации поселения внесли прокурорское представление. После этого нарушения устранили. Сейчас оборудование исправно.
«Виновное в допущенных нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – добавили в ведомстве.
ИА «Орелград»