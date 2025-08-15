Дело главы подрядчика «Болховкина луга» передано в суд

Гендиректор ООО «СБК-ГрупП» обвиняется в мошенничестве.

Процесс пройдёт в Болховском районном суде.

Мужчине вменяют соответствующую статью УК (159, часть 4). По версии следствия, подрядчик внёс в итоговую документацию сведения об объёме и качестве работ, которые не соответствовали действительности. При этом он получил все деньги, положенные по контракту. Нанесённый ущерб оценивается в 16 миллионов рублей.

Контракт на благоустройство объекта заключался в апреле 2023 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что также сейчас в суде рассматривается дело экс-главы Болхова и его заместителя, принимавших объект.

Ранее на гендиректора этой же компании возбудили другое дело в связи с объектом в Малоархангельском районе.

