Дело главы подрядчика «Болховкина луга» передано в суд

15.8.2025 | 16:53 Важное, Криминал, Новости

Гендиректор ООО «СБК-ГрупП» обвиняется в мошенничестве.

Фото: Пресс-служба облсовета

Процесс пройдёт в Болховском районном суде.

Мужчине вменяют соответствующую статью УК (159, часть 4). По версии следствия, подрядчик внёс в итоговую документацию сведения об объёме и качестве работ, которые не соответствовали действительности. При этом он получил все деньги, положенные по контракту. Нанесённый ущерб оценивается в 16 миллионов рублей.

Контракт на благоустройство объекта заключался в апреле 2023 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что также сейчас в суде рассматривается дело экс-главы Болхова и его заместителя, принимавших объект.

Ранее на гендиректора этой же компании возбудили другое дело в связи с объектом в Малоархангельском районе.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования