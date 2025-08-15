В Орле демонтируют хозяйственные постройки на Гостиной

Самовольно установленные объекты находятся в районе дома №3.

Администрация города Орла поручила муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик» произвести демонтаж хозяйственных построек, а также находящегося в них имущества (в случае наличия). Постановление подписано 8 августа.

ОМЗ должен обеспечить временное хранение перенесенных объектов в соответствии с действующим законодательством. На освободившейся территории планируется благоустройство, включающее очистку от мусора, планировку участка, подсыпку почвы и посев многолетних трав. Финансовое управление администрации города должно обеспечить казенное учреждение средствами в рамках бюджета на 2025 год.

Отметим, в апреле администрация Орла уведомляла о грядущем сносе построек. Собственникам рекомендовали демонтировать их самостоятельно.

ИА “Орелград”