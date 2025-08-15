Орловцев позвали на выставку о суверенитете России

Ознакомиться с ней можно в виртуальном пространстве.

Государственный архив Орловской области пригласил желающих посетить виртуальную историко-правовую выставку «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Как пояснили в учреждении, она подготовлена Российским военно-историческим обществом и Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации. Ссылка для просмотра виртуальной экспозиции можно найти на сайте госархива.

«Экспозиция представляет собой масштабный проект, объединяющий десятки уникальных исторических документов и фотографий, освещающих попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России, начиная со Смутного времени и до наших дней. Представленные экспонаты наглядно демонстрируют исторические факты, свидетельствующие о последовательной антироссийской политике коллективного Запада, и показывают героическую историю борьбы российского народа за свой суверенитет», – пояснили в Государственном архиве Орловской области.

Тем временем Областная библиотеке имени Бунина анонсировала проведение выставки «Флаг державы – символ славы», приуроченной ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Она пройдет с 18 по 31 августа 2025 года в зале периодики. Экспозицию составят материалы из газет и журналов по истории флага, а также официальные документы: указ президента о Дне Государственного флага РФ, информация о гербе и гимне и др. Также посетители выставки смогут ознакомиться с результатами изучения общественного мнения россиян об отношении к флагу.

«Выпуски журнала «Российская Федерация сегодня» отсылают к истории главного государственного символа сверхдержавы, трактуют его смысл и значение, – говорят в «Бунинке». – Статьи: «История государственного флага России», «Где и как можно использовать государственный флаг», «Российский флаг укрепит отечественный флот» и другие предназначены для широкого круга пользователей библиотеки. Со значением цветовой гаммы нашего государственного флага можно познакомиться в статье Н.А. Соболева «Российский триколор», опубликованной в журнале «Вопросы истории».

Экспозиция дополнена иллюстрированными справочными и энциклопедическими изданиями по государственной символике и геральдике России, а также журналами – сборниками сценариев «Читаем, учимся, играем», в которых опубликованы рекомендации проведения праздника Дня Государственного флага РФ. «Флаг является главным средством выражения патриотических чувств россиян. Государственный флаг – это не праздничное украшение, он наша святыня, символ государства. Проявляя к нему бережное отношение, мы чтим тем самым свою Родину и Отечество», – подчеркнули в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”