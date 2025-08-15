Статистики конфиденциально выяснят, как орловцы учатся

Выборочное наблюдение пройдет в регионе с 17 по 25 августа.

Орелстат анонсировал проведение в период с 17 по 25 августа 2025 года выборочного наблюдения участия населения Орловской области в непрерывном образовании. Его проводит Федеральная служба государственной статистики, причем проводится оно на территории всех регионов. Наблюдение является дополнительным модулем к выборочному обследованию рабочей силы.

«Основной целью проведения наблюдения является получение количественной оценки участия взрослого населения в различных видах образовательной деятельности (в формальном образовании, дополнительном образовании и самообразовании), – уточнили в Орелстате. – Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используются только в целях формирования официальной статистической информации».

Словом, конфиденциальность гарантируется. Всего в Орловской области планируется опросить 848 респондентов, в том числе 454 городских жителя и 394 сельских жителя. Наблюдение затронет следующие муниципальные образования региона: город Орел – 181 респондент, Орловский муниципальный округ – 165 респондентов, Мценский район – респондента, Шаблыкинский район – 75 респондентов, Глазуновский район – 73 респондента, город Ливны – 72 респондента, Краснозоренский район – 71 респондент, Хотынецкий район – 69 респондентов и город Мценск – 58 респондентов.

«Наблюдение осуществляется путем личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания прошедшими обучение и тестирование представителями Орелстата, – сообщили в ведомстве. – Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

ИА “Орелград”