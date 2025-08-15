Орловец чуть не стал инвалидом, катаясь на лошади

Сложного пациента прооперировали в Орловской областной клинической больнице.

Как рассказали в учреждении, мужчине 55 лет. Когда он ехал верхом на лошади, она попыталась сбросить его на землю, несколько раз ударив крупом снизу.

Наездник удержался, но получил травмы. Он сам обратился в ЦРБ, а затем был перенаправлен в главную областную больницу. У пациента выявили «разрыв тазового кольца» и «расхождение лонного сочленения».

Также у мужчины появился «синдром открытой книги». При осторожном нажатии на боковые кости таза они непроизвольно расходились в разные стороны.

В итоге пациенту провели сложную операцию – «остеосинтез лона». Его организм укрепили специальной тазовой пластиной из титанового сплава. Сейчас он находится на восстановлении.

Как пояснили в ООКБ, областная больница — единственное учреждение в нашем регионе, где отлажено оперативное лечение травм тазового кольца. В некоторых соседних субъектах такие услуги не предоставляются вообще. Там пациентов лечат консервативными методами, что не всегда даёт хорошие результаты, либо перенаправляют в федеральные медицинские центры.

