Орловских чиновников и депутатов будут возить 15 новых машин

Бюджетное учреждение заключило договор лизинга.

БУ ОО “Орловское автохозяйство” заказало девять белых LADA Vesta и шесть черных LADA Aura (или эквивалент). По окончании срока подачи заявок на электронный аукцион подана только одна. 14 августа договор заключен с АО “Сбербанк Лизинг”. Цена – 39 999 999 рублей 84 копейки. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2028 года. К этому моменту бюджетное учреждение планирует полностью рассчитаться за обновки. Гарантия на машины – не менее 36 месяцев или не менее 100 тыс. км пробега, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, БУ ОО “Орловское автохозяйство” обеспечивает транспортом областную администрацию и облсовет, также в парке есть спецмашины.

ИА “Орелград”