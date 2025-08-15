В двух районах Орловщины сменились прокуроры

Новые должностные лица назначены в Залегощенском и Должанском районах.

Их официально представил прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Он познакомил с ними коллективы районных прокуратур, а также глав местных правоохранительных органов и суда. Для этого Тимошин специально выезжал в муниципалитеты.

На должность прокурора Залегощенского района назначен Андрей Семенов. Ранее он нёс службу в должности заместителя прокурора Покровского района.

Прокурором Должанского района стал Виталий Попов. До этого он занимал должность заместителя Ливенского межрайонного прокурора.

«За период службы Семёнов и Попов прошли все участки прокурорского надзора и зарекомендовали себя квалифицированными работниками и принципиальными руководителями», – отметили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»