Возбуждено дело о подлоге в орловском управлении Россельхознадзора

15.8.2025 | 10:53 Важное, Закон и порядок, Новости

Нанесённый ущерб оценивается в четыре миллиона рублей.

Фото: vk.com/club56875931

Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Ведомство возбудило уголовное дело по факту совершения служебного подлога. Фигурант – сотрудник Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

По данным следствия, в марте 2022 года мужчина изготовил официальные документы с заведомо ложными сведениями. Они якобы свидетельствовали о наличии на земельном участке очага карантинного сорняка – повилики.

На основании подложных бумаг была установлена карантинная зона и введён карантинный режим. В результате ООО, которое владеет участком, потеряло около четырёх миллионов рублей.

Сейчас этой историей занимается первый отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СКР. Известно, что дело возбуждено по статье УК 292.2, часть 2 (служебный подлог). Основанием стали материалы Управления ФСБ России по Орловской области.

В данный момент проводятся первоначальные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»


