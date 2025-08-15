Прокуратура удовлетворила примерно каждое четвёртое обращение

Такова статистика за первую половину этого года в Орловской области.

За это время в региональный орган надзора поступило около 16,4 тысяч обращений. 4,3 тысячи из них удовлетворены.

Наиболее часто граждан беспокоили вопросы, связанные с жильём и ЖКХ, здравоохранением, дорожным движением, трудовыми правами. Также орловцы часто жаловались на нарушения, связанные с исполнительным производством, а также правами несовершеннолетних.

Всего по результатам рассмотрения обращений прокуроры выявили около 6 тысяч нарушений. Для их устранения внесено около 4,5 тысяч актов прокурорского реагирования.

Чаще всего вопросы касались проблем отдельных людей. Однако несколько обращений затронули темы, важные для многих. Так, в Хотынецком районе после сигнала в прокуратуру было восстановлено водоснабжение в селе Звезда. Таким же образом в Хотынецкой ЦРБ привели в надлежащее состояние пандус и ступени.

