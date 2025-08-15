Мэр Орла согласовал вид многоэтажки на месте первого трамвайного депо

Заявление поступило от ООО «СЗ «Спецстрой».

Многоквартирный жилой дом запланировали на пересечении переулка Трамвайного и улицы Пушкина. Здание будет 25-этажным. Общая площадь – 17,1 тыс. кв. м. Мэр Орла Юрий Парахин решил согласовать архитектурно-градостроительный облик МКД в связи с соответствием требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.

Отметим, ранее в этой части города располагалось депо. В 1898 году в Орле начал работу один из первых электрических трамваев России. В июле 2025 года вопрос о будущем здания №39 по улице Пушкина стал предметом обсуждения на заседании научно-методического совета по объектам культурного наследия. Эксперты решили лично выйти на место, а также рекомендовали управлению по госохране ОКН организовать дополнительное выездное заседание.

Также судьба участка с кадастровым номером 57:25:0030717:12 бурно обсуждалась на публичных слушаниях. Простив строительства здания такой высотности выступали представители тепловой компании и «Орелоблэнерго».

ИА “Орелград”