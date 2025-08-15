Стало известно, как будут преподавать историю Орловщины

Соответствующее письмо школам разослал департамент образования.

Как уже рассказывал «Орелград», после Нового года историю Орловской области будут изучать ученики пятых, шестых и седьмых классов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области со ссылкой на руководителя департамента образования региона Татьяну Патову. Специальный учебник разработали в ОГУ имени Тургенева. Сейчас он проходит экспертизу. «На изучение истории родного края отведен 1 час в неделю», – уточнили в пресс-службе губернатора.

Департамент образования уже разослал директорам школ региона информационное письмо. В нем говорится о необходимости реализации курса «История нашего края» в рамках учебного предмета «История» в 5-7 классах в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации. Из письма следует, что содержание учебного курса «История нашего края» определяется положениями федеральной образовательной программы основного общего образования.

Курс охватывает историю региона в соответствии с принятой периодизацией исторического процесса. Так, для учеников 5-х классов курс составит 34 часа – им будут преподавать историю нашего края в древности, то есть до образования российского государства или до вхождения края в его состав. Ученикам 6-х классов за 17 часов учителя должны рассказать историю региона в Средние века и Новое время (до начала XX века).

Орловскую область учителя должны представить в основных вехах истории Российского государства (Смута, эпоха Петровских преобразований, век Екатерины Великой, Отечественная война 1812 года, преобразования Александра II, развитие в конце XIX – начале XX века). Также шестиклассникам расскажут о наших известных земляках в политической, экономической, военно-исторической, образовательной и культурной жизни России, о религии, памятниках и развитии, о музейных экспозициях. В последнем случае это должно быть практическое занятие с посещением школьниками музея.

Для 7-х классов курс также составит 17 часов и будет представлять собой историю Орловщины в Новейшее время (начало XX века – настоящее время), в годы Первой мировой и Гражданской войн, в период установления советской власти, в годы первых пятилеток, в годы Великой Отечественной войны. Семиклассникам расскажут о послевоенном восстановлении и развитии Орловской области, о том, как и чем она жила в 1960-90-е годы. Кстати, включена в этот курс и специальная военная операция: школьникам расскажут об орловских героях и их подвигах.

«Обращаем внимание, что учебный материал, используемый педагогическим работником для реализации курса «История нашего края» должен соответствовать психо-возрастным особенностям обучающихся и опираться на систему традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – подчеркнуто в письме департамента образования.

ИА “Орелград”