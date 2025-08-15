Субсидии на семена выдадут в Орловской области

На эти цели из областной казны выделят 38 миллионов рублей.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства. Выделяются они в рамках программы поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. Заявки от соискателей будут принимать до 3 сентября 2025 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Победителями отбора признают участников, включенных в сформированный департаментом рейтинг – его составят по результатам ранжирования поступивших заявок. Всего областные власти намерены «разыграть» таким способом 38 миллионов рублей. Размер субсидии в каждом конкретном случае будет рассчитываться по формуле, учитывающей не только площадь, засеянную элитными семенами, но и утвержденную департаментом ставку субсидии на 1 гектар такой посевной площади, а также повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих семена отечественной селекции.

Традиционно к участию в отборе не допустят банкротов, иноагентов, иностранные и оффшорные компании, крупных должников по налогам и сборам в бюджетную систему, спонсоров терроризма и экстремизма, а также компании, связанные с распространением оружия массового уничтожения. Проверка участников отбора на соответствие требованиям осуществляется автоматически в системе «Электронный бюджет» на основании данных государственных информационных систем.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Одним из условий оказания господдержки является отсутствие у соискателя в предыдущем году случаев привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

Необходимыми условиями также являются: наличие у товаропроизводителей на территории Орловской области посевных площадей под сельскохозяйственными культурами; приобретение семян у организаций, специализирующихся на их производстве и подготовке к посеву; элитные семена должны относиться к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений.

Кстати, областные власти в рамках госпрограммы развития АПК планируют реализовать в 2025-2029 годах ведомственный проект «Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий». По этой линии будут приобретены и использованы для посева семена гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, произведенные в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы.

ИА “Орелград”