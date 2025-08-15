В Орле арестовали «подставного» директора

Он уклонялся от исполнения наказания в виде обязательных работ.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла, рассмотрено и удовлетворено ходатайство начальника филиала по Северному району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Орловской области. Ведомство просило суд о заключении под стражу уроженца города Орла, который не захотел исполнять наложенное на него наказание. Причем арестовать его инспекция просила до вынесения решения вопроса о замене наказания в виде обязательных работ более строгим видом наказания.

Ранее данный гражданин стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование документов для образования, создания, реорганизации юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя). Причем в деле фигурировало два эпизода преступной деятельности.

Уголовное дело рассматривал мировой суд, который признал фигуранта виновным в предоставлении недостоверных документов в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а именно сведений о подставном лице. Мужчине назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, суд возложил на него обязанность пройти курс лечения от наркомании и медико-социальную реабилитацию.

Из ходатайства уголовно-исполнительной инспекции следовало, что осужденный уклонялся от исполнения наказания, а затем и вовсе скрылся. Его объявляли в розыск, нашли, задержали и решили заключить под стражу, чтобы он снова не сбежал. В пресс-службе суда отметили, что в судебном заседании осужденный не возражал против удовлетворения ходатайства о заключении его под стражу до решения вопроса о замене наказания.

«Прокурор поддержал заявленное начальником филиала ходатайство о заключении под стражу уклонившегося от отбывания наказания осужденного, – информирует пресс-служба Северного районного суда города Орла. – Рассмотрев данное представление, суд не нашел оснований для отказа в удовлетворении ходатайства и заключил под стражу уклониста на 28 суток. Постановление не вступило в законную силу».

ИА “Орелград”