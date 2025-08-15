В газете «Орловская правда» сменился главный редактор

15.8.2025 | 13:23 Новости, Общество

Её возглавила Диана Кузнецова.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Также она будет руководить «Орловским издательским домом».

Ранее она возглавляла редакцию газеты «Мценский край» – около 10 лет. Под её руководством издание в 2016 и 2025 году становилась лауреатом конкурса «10 лучших газет России».

Сегодня Кузнецову представили редакции областного издания.

Предыдущий главред «Орловской правды» Николай Солопенко, отдавший газете около 40 лет, продолжит свою работу здесь, но уже в качестве заместителя главного редактора.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования