В газете «Орловская правда» сменился главный редактор

Её возглавила Диана Кузнецова.

Также она будет руководить «Орловским издательским домом».

Ранее она возглавляла редакцию газеты «Мценский край» – около 10 лет. Под её руководством издание в 2016 и 2025 году становилась лауреатом конкурса «10 лучших газет России».

Сегодня Кузнецову представили редакции областного издания.

Предыдущий главред «Орловской правды» Николай Солопенко, отдавший газете около 40 лет, продолжит свою работу здесь, но уже в качестве заместителя главного редактора.

ИА «Орелград»