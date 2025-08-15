Мэрия Орла приказала демонтировать ворота на Колхозной улице

15.8.2025 | 12:23 ЖКХ, Новости

Металлическая конструкция  самовольно размещена в районе моста.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ворота находятся на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (кадастровый номер 57:25:0000000:6168). Собственник нестационарного объекта должен демонтировать его в срок до 19 августа 2025 года. Уведомление размещено на воротах, на сайте администрации города.

Напомним, улицу Колхозную приводит в порядок «Газ Ресурс». Стоимость контракта – 148,49 млн рублей. Запланированы обновление покрытия автодороги, ремонт коммуникаций, устройство тротуаров и велодорожек, реконструкция ограждений, благоустройство, озеленение. Завершить весь комплекс работ планируют в сентябре 2026 года.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования