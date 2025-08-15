Мэрия Орла приказала демонтировать ворота на Колхозной улице

Металлическая конструкция самовольно размещена в районе моста.

Ворота находятся на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (кадастровый номер 57:25:0000000:6168). Собственник нестационарного объекта должен демонтировать его в срок до 19 августа 2025 года. Уведомление размещено на воротах, на сайте администрации города.

Напомним, улицу Колхозную приводит в порядок «Газ Ресурс». Стоимость контракта – 148,49 млн рублей. Запланированы обновление покрытия автодороги, ремонт коммуникаций, устройство тротуаров и велодорожек, реконструкция ограждений, благоустройство, озеленение. Завершить весь комплекс работ планируют в сентябре 2026 года.

ИА “Орелград”