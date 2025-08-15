Орёл покажут в тревел-шоу «От общаги до общаги»

Его цель — продемонстрировать студентам, что путешествия по России могут быть не только интересными, но и недорогими.

Маршрут путешествия построен от севера до юга страны. В него включены 9 городов. В их число попал и Орёл.

Орловская часть съёмок уже состоялась. Кроме традиционных достопримечательностей областного центра съёмочная группа подробно ознакомилась с повседневной жизнью Орловского государственного университета имени Тургенева. Участники проекта побывали в общежитии вуза, студенческом профсоюзе, а также на строительной площадке будущего кампуса.

Готовый выпуск можно будет посмотреть на информационных ресурсах всероссийского проекта «Студенческий советы общежитий РФ | ОБЩАГА».

Проект является победителем Всероссийского конкурса «Росмолодёжь. Гранты». Его реализуют силами Федерального агентства по делам молодёжи, Общероссийского Профсоюза образования и его Студенческого координационного совета, а также в рамках Программы молодёжного и студенческого туризма при Министерстве науки и высшего образования России.

Информацию сообщили в ОГУ имени Тургенева.

ИА «Орелград»