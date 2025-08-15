В орловских организациях расследовали 18 несчастных случаев

Госинспекция труда озвучила результаты своей работы за первое полугодие 2025 года.

В текущем году в Орловской области было расследовано 18 несчастных случаев, произошедших в различных организациях. Из них восемь ЧП были квалифицированы как связанные с производством, в том числе семь тяжелых несчастных случаев и один несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщил руководитель Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях Сергей Авдеев.

Он также перечислил основные причины несчастных случаев. Так, в трех случаях причиной стало нарушение правил дорожного движения, по одному случаю: несовершенство технологического процесса, эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования, неудовлетворительная организация производства работ, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест и так называемые прочие причины.

Таким образом, в структуре несчастных случаев на производстве преобладают несчастные случаи, обусловленные причинами организационного характера. «В связи с чем работодателям рекомендовано усилить контроль за безопасным выполнением работ, указано на недопустимость выполнения работ без средств индивидуальной защиты и спецодежды и допуск работников без проведения обучения по охране труда», – отметили в пресс-службе ведомства.

Сергей Авдеев также отметил, что в этом году Межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в Орловской и Брянской областях было проведено 12 плановых и 10 внеплановых контрольных надзорных мероприятий. В результате сотрудники инспекции выявили 39 нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. По итогам проверок было выдано 36 предписаний в целях устранения выявленных нарушений.

ИА “Орелград”