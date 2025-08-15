В орловских лесах нарушалась пожарная безопасность

Эти факты установила прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе орловского подразделения ведомства, такие нарушения выявлены на участках Орловского, Володарского и Мценского лесничеств.

Установлено, что здесь не всегда выполнялись противопожарные мероприятия, местами отсутствовали соответствующие таблички, а также минерализированные лесные полосы. В одном из случаев противопожарный водоём находился в ненадлежащем состоянии.

По итогам проверок было вынесено четыре постановления о возбуждении административных дел (в отношении ответственных должностных лиц организаций-лесопользователей). Виновных привлекли к ответственности.

Также главам организаций внесли представления об устранении нарушений. После этого двоих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, а четверых лишили премий.

На данный момент меры к устранению нарушений приняты.

