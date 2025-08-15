Юная орловчанка застряла между деревьями

Выручать девочку пришлось сотрудникам МЧС.

Необычное происшествие случилось в Ливнах на улице 1-й Черкасской. Всё произошло накануне вечером.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, девочка хотела залезть на дерево, но соскользнула. Её ногу защемило между двух стволов. Освободиться самостоятельно не получилось.

На вызов прибыли сотрудники Пожарно-спасательной части №7. Они использовали специальный инструмент. Благодаря этому уцелела не только девочка, но и зелёные насаждения. Спасатели просто расширили стволы, после чего освободили ногу ребёнка.

Затем девочку передали родителям. Помощь медиков ей даже не потребовалась.

ИА «Орелград»