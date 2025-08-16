Двух орловских ИП наказали за торговлю «никотиновой просрочкой»

Нарушения вскрыли сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Сразу два похожих административных материала изучил арбитражный суд Орловской области. В обоих случаях дела были заведены по мотивам проверок, проведенных сотрудниками Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области. Ответчиками выступили индивидуальные предприниматели. Один из них держит торговую точку в Колпне, второй – в Ливнах. Управление Роспотребнадзора просило о привлечении обоих к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.

Как следует из первого иска, в магазине, расположенном в поселке городского типа Колпна, в мае этого года была проведена внеплановая документарная проверка. Основанием для ее проведения послужили материалы, поступившие в Роспотребнадзор из ОМВД России по Колинянскому району. В них сообщалось о факте оборота никотинсодержащей и альтернативной табачной продукции с истекшим сроком годности, а также о нарушениях требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к обязательной маркировке таких товаров. Предварительные выводы полиции нашли свое подтверждение. В реализации, судя по материалам административного дела, действительно находилась никотинсодержащая продукция и безникотиновые жидкости с истекшими сроками годности, всего – 21 единица такого товара, которые были арестованы.

Во втором случае в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в городе Ливны аналогичная информация поступила из МО МВД России «Ливенский». Здесь тоже была проведена внеплановая документарная проверка в отношении предпринимателя, торгующего аналогичными товарами в магазине города Ливны. Всего в реализации у ИП на момент осмотра находилось 43 единицы никотинсодержащей продукции и безникотиновой жидкости с истекшим сроком годности.

Кстати, владелец торговой точки объяснил это ошибками со стороны производителей, которые неверно нанесли на этикетки сроки годности товара. Однако в обоих случаях суд признал индивидуальных предпринимателей виновными и привлек их к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, то есть просроченных и немаркированных товаров.

