Под Ливнами сократились продажи земли

Доходы местного бюджета от таких продаж снизились в 4 раза.

Администрация Ливенского района утвердила отчет об исполнении муниципального бюджета за первое полугодие 2025 года. Согласно ему доходы бюджета составил 513,524 миллиона рублей, что на 49,09 миллиона рублей, или на 10,6 процента больше показателя аналогичного периода 2024 года. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 185,354 миллиона рублей, или 47,1 процента от годового плана. По сравнению с прошлым годом их объем вырос на 3,853 миллиона рублей, или на 2,1 процента.

В финансовом отделе отмечают, что доходы от продажи земельных участков по состоянию на 1 июля 2025 года сложились в сумме 3,965 миллиона рублей, тогда как к 1 июля 2024 года казне на продаже земли удалось заработать почти в 4 раза больше – 16,765 миллиона рублей. А вот доходы от аренды земель, государственная собственность на которые не разграничена, наоборот, увеличились на 70,8 процента по сравнению с прошлым годом и составили 18,847 миллиона рублей. План по этому направлению перевыполнен на 575 тысяч рублей.

Основным источником собственных доходов традиционно стал налог на доходы физических лиц, который со своих зарплат платят простые граждане. За полгода НДФЛ принес в местную казну 133,561 миллиона рублей, что на 8,9 процента больше, чем было годом ранее. Финансисты говорят, что на положительную динамику поступлений повлияло увеличение дополнительного норматива отчислений НДФЛ с 31 процента до 37 процентов. Да и кассовый план отчетного периода оказался перевыполнен на 19,197 миллиона рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной налоговой системы налогообложения, по сравнению с прошлым годом принес на 48,9 процента больше средств, всего – 3,724 миллиона рублей. Продажа патентов предпринимателям пополнила муниципальную казну еще на 3,277 миллиона. Плата за негативное воздействие на окружающую среду принесла 1,544 миллиона рублей. Прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района, в том числе от платы за жилье по договорам социального найма, за полгода было получено 751 тысяча рублей, что на 11,3 процента больше прошлогоднего показателя.

ИА “Орелград”