Попавшейся на мошенничестве бухгалтеру школы смягчили приговор

Женщина отделалась исправительными работами сроком на 2 года.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского облсуда в апелляционном порядке немного изменила приговор Урицкого районного суда, вынесенный ранее в отношении теперь уже бывшего бухгалтера одной из местных школ. Судом первой инстанции она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Ей было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 3 года с удержанием из ее заработной платы ежемесячно 10 процентов в доход государства и лишением права заниматься профессиональной деятельностью в сфере бухгалтерского, налогового и бюджетного учета на срок 2 года. Областная судебная коллегия, рассмотрев дело в апелляции, решила смягчить назначенное основное наказание до 2 лет исправительных работ с удержанием из заработной платы ежемесячно 10 процентов в доход государства, а в остальной части приговор оставить без изменения.

Кстати, в своем апелляционном представлении прокурор просил усилить назначенное наказание до 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. По мнению прокурора, суд первой инстанции не учел повышенную степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной и незначительность возмещенного ущерба. Он полагал, что наказание в виде исправительных работ несопоставимо с хищением государственных средств в особо крупном размере. Но его представление не было удовлетворено.

Как следует из материалов уголовного дела, в одной из школ Урицкого района в начале 2024 года по распоряжению главы района была проведена внеплановая проверка. Провели ее из-за блокировки счетов школы, накопившей долги. В рамках проведения финансового контроля по факту блокировки счетов в школе выявили крупную недоимку – в размере более 1,2 миллиона рублей. По документам проверяющие проследили путь недостающих денег и выяснили, что они поступили на личные счета главного бухгалтера школы.

Сразу по окончании проверки в местное отделение полиции было подано заявление о хищении бюджетных средств. В ходе расследования было установлено, что бухгалтер действовала по простой схеме: начисляла работникам школы «лишние» деньги к зарплате, затем вносила ложные сведения в электронную систему бухгалтерского учета, а разницу переводила на свои личные счета. В ходе расследования сумма присвоенных ею средств возросла до 1,382 миллиона рублей.

В суде первой инстанции прокурор подал гражданский иск. Он просил взыскать указанную сумму с осужденной, поскольку именно такой материальный ущерб был причинен муниципальному образованию «Урицкий район». Суд требования удовлетворил частично. Он постановил взыскать с осужденной в пользу администрации Урицкого района имущественный ущерб, причиненный преступлением, но в размере 1,354 миллиона рублей, поскольку незначительную часть похищенного женщина вернула.

ИА “Орелград”