Орловец по суду отбился от дорожного штрафа

Однако точка в этом административном деле еще не поставлена.

Новосильский районный суд Орловской области отменил постановление государственного инспектора дорожного надзора о привлечении гражданина к административной ответственности. Как пояснили в пресс-службе суда, ранее мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 12.15 КоАП РФ. По версии инспектора дорожного надзора, гражданин нарушил «правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги».

Из постановления инспектора следовало, что нарушение этого правила привело к аварии – виновник на своем автомобиле столкнулся с другой машиной. Наказание за такое нарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере 2250 рублей. Однако обладатель постановления о штрафе обжаловал его в суде. И суд пришел к выводу, что сотрудник Госавтоинспекции в постановлении не указал, в чем именно выразилось нарушение водителем правил расположения транспортного средства на проезжей части, требования какого пункта ПДД, каких дорожных знаков и дорожной разметки были нарушены.

«Кроме того суд установил, что в обжалуемом постановлении государственным инспектором дорожного надзора указаны сведения о времени совершения правонарушения, которые противоречат сведениям о времени, отраженным в иных документах по делу, – добавили в пресс-службе суда. – При этом время совершения административного правонарушения, указанное в постановлении должностным лицом, не подтверждается какими-либо имеющимися в материалах дела доказательствами. Приведенные нарушения должностным лицом требований, предусмотренных КоАП РФ, являются существенными, повлияли на всесторонность и полноту рассмотрения дела, в связи с чем, суд отменил обжалуемое постановление и направил дело на новое рассмотрение».

По данным Управления МВД России по Орловской области, в первом полугодии 2025 года в регионе сотрудники полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, выявили 238 238 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. За это время было вынесено 233 243 постановления по делам об административных правонарушениях на общую сумму штрафов в размере 210,8 миллиона рублей. К началу второго полугодия с нарушителей было взыскано штрафов на общую сумму 205,3 миллиона рублей.

ИА “Орелград”