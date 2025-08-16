Орловец извинился перед прокурором и начальником полиции

Извинения он принес после возбуждения уголовного дела.

Вступило в силу решение Урицкого районного суда, вынесенное в отношении ранее несудимого местного жителя. Органы предварительного расследования обвиняли его в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, в декабре 2024 года гражданин пытался незаконно сбыть пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Объявление о продаже винтовки он разместил в социальной сети.

Вскоре откликнулся покупатель, в роли которого тайно выступал сотрудник полиции. Из материалов дела следует, что он действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Полицейский связался с продавцом и договорился с ним об условиях сделки. Позже они встретились в общественном месте, покупатель передал деньги в сумме 20 тысяч рублей, после чего продавец передал ему винтовку. Затем продавца задержали.

Напомним, что торговля оружием в России без лицензии запрещена. Делать это могут только специализированные организации. К тому же в данном случае винтовка была конструктивно изменена. Законодательство строго регулирует правила продажи пневматики, ограничивая мощность такого оружия. Экспертиза же установила, что проданная пневматическая пружинно-поршневая винтовка была изготовлена на заводе для любительской стрельбы и спорта.

Однако затем в ее конструкции была «самостоятельно произведена замена более слабой боевой спиральной пружины на газовый поршень». В результате изначально заложенное в винтовке ограничение мощности было превышено примерно в три раза. И это фактически превратило относительно безопасное пневматическое оружие в мощное оружие, пригодное для стрельбы пулями сферическими калибра 4,5 мм.

В судебном заседании подсудимый пояснил суду, что предъявленное ему обвинение понятно, с предъявленным обвинением он согласен полностью и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство было заявлено им добровольно еще на стадии следствия. При вынесении решения суд учел обстоятельства преступления и личность подсудимого.

Кроме того, суд пришел к выводу, что подсудимый загладил вред, причиненный преступлением, принеся официальные извинения. Они были направлены в письменном виде прокурору Урицкого района и начальнику ОМВД России по Урицкому району. Суд постановил прекратить уголовное дело по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ. Наказание подсудимый все-таки понес: суд назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

ИА “Орелград”