«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами новый Кадровый центр в Орле

«Ростелеком» предоставил интернет и виртуальную АТС (ВАТС) новому орловскому Кадровому центру «Работа России», который появился благодаря проекту комплексной модернизации службы занятости населения в регионе.

Для этого специалисты провайдера спроектировали и проложили структурированную кабельную сеть[1] в офисе на улице Лескова, настроили телекоммуникационное оборудование.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Стационарные телефоны по-прежнему остаются самым надежным, гарантированным способом коммуникации. Но проверенный временем, не значит устаревший. Современная телефония должна легко подстраиваться под нужды конкретного предприятия, быть многофункциональной и при этом не слишком затратной. Именно такое решение предлагает своим клиентам “Ростелеком”. В Орловской области мы обслуживаем более двух тысяч номеров, принадлежащих коммерческим и государственным структурам. И эта цифра увеличивается из года в год».

Ирина Гриминова, руководитель КУ ОО[2] «Центр занятости населения Орловской области»:

«Для нас важна качественная коммуникация с жителями региона, поэтому для организации телефонной связи в Кадровом центре выбрали самое современное решение. ВАТС от “Ростелекома” позволила объединить все наши телефоны в единую сеть. Это значит, что ни один звонок в центр не будет пропущен. В будущем планируем запустить многоканальный номер 8 800 для контакт-центра. Уверена, он поможет нашим специалистам эффективно обрабатывать обращения клиентов, вести аналитику и мониторинг входящих вызовов. Естественно, за этим сервисом тоже обратимся к проверенному провайдеру».

ВАТС — это многоканальная связь, которая объединяет устройства конкретного учреждения в сеть с единым телефонным номером, позволяет фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и устанавливать переадресацию звонков. Абоненты могут быстро соединиться с нужным сотрудником или задать интересующий вопрос с помощью голосового меню. Данные переговоров хранятся в защищенном облаке провайдера. Также для клиентов предусмотрен бесплатный 14-дневный тестовый период, в течение которого можно оценить качество связи и ознакомиться с возможностями личного кабинета пользователя.

[1] Комплекс кабельных магистралей, который объединяет множество телекоммутационных сервисов различного назначения, передающих сигналы всех типов: текстовые, голосовые, видео, мультимедийные.

[2] Казенное учреждение Орловской области.

