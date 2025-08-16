Орловец получил дом, не востребованный родственниками с Украины

Дом мужчина получил в силу приобретательной давности.

Гражданское дело рассматривал Болховский районный суд Орловской области. Местный житель подал иск к администрации города Болхова о признании права собственности на жилой дом в силу приобретательной давности. В своем иске гражданин пояснил, что в спорном доме он постоянно проживал с 2000 года. С его слов, все это время он ухаживал за престарелыми соседями, супружеской парой. Собственницей дома и земельного участка под ним являлась соседка.

После ее смерти наследственное дело не открывалось, прав на имущество никто не заявлял. И после смерти ее мужа наследственное дело также не открывалось. Истец рассказал, что у умершего мужчины есть родственники на Украине. Однако связь со своим российским родственником они не поддерживают. После его смерти родственники с Украины на связь также не выходили, прав на имущество не заявляли, в Россию не приезжали. Впрочем, и при жизни орловских родственников «украинцы» также с ними не общались.

Истец указал в своем заявлении, что он уже более 20 лет открыто пользуется указанными домом и земельным участком: производил косметический ремонт дома, обрабатывал земельный участок, выращивал для себя сельхозпродукцию, обновлял сад, в 2010 году провел в дом газ, спустя три года – провел воду. Представитель администрации города Болхова не возражала против удовлетворения иска. А Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях в судебное заседание своего представителя не направило.

Выслушав участников процесса и исследовав материалы дела, суд установил, что истец открыто и добросовестно, непрерывно после смерти соседей владел чужой вещью, то есть домом и земельным участком, как своей собственной. Заботился об этом имуществе, нес расходы на его содержание, не нарушая при этом ничьих прав. И теперь это дало ему право легализовать такое владение, оформив на себя право с собственности в силу приобретательной давности. Иск был удовлетворен, теперь недвижимость официально перейдет от умершего человека к здравствующему.

ИА «Орелград»