В Орловской области хотят построить новый МФЦ

Проект успешно прошел историко-культурную экспертизу.

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект строительства многофункционального центра на 50 мест в деревне Аниканово Аникановского сельского поселения Мценского района. Участок, отведенный под его строительство, недавно обследовала археологическая экспедиция СПОК «Елецкий Стан». Работы выполнялись по заказу администрации Аникановского сельского поселения.

Площадь участка обследования составила 0,2 га. В деревне Аниканово нет памятников истории и культуры, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Поэтому участок под строительство расположен вне защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия.

Научно-исследовательские археологические работы проводились в августе 2025 года на основании открытого листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации. Археологи прошли участок пешком, а затем заложили разведочный шурф. Каких-либо находок не было сделано, признаков культурного слоя не обнаружено. Однако эксперты предписали незамедлительно остановить работы, если строители вдруг наткнутся на артефакты или какой-либо древний объект.

Впрочем, проекту строительства предстоит пройти еще одну экспертизу, результаты которой станут известны не ранее середины октября 2025 года. Ее проводит Автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области». В июле, по итогам электронного тендера, оно заключило контракт на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства «Многофункциональный центр на 50 мест» в деревне Аниканово.

К слову, в Орловской области действует 27 отделений и 66 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ. В них осуществляется прием граждан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, ЖКХ, регулирования предпринимательской деятельности, определения гражданско-правового статуса гражданина, социальной поддержки населения и другим. В первом квартале 2025 года в МФЦ и ТОСПах жителям Орловской области было оказано 127 397 федеральных государственных услуг и 6287 региональных и муниципальных услуг.

ИА “Орелград”