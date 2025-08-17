Матаня вновь зовет в Ливны

Традиционный межрегиональный фестиваль народного творчества пройдет в сентябре.

Администрация города Ливны анонсировала проведение 6 сентября ставшего традиционным, яркого и звонкоголосого межрегионального фестиваля народного творчества «Ливенская матаня». Мероприятие пройдет в парке «Славянский сад». Организаторы обещают, что это будет настоящий праздник русской национальной культуры, с выступлениями гармонистов, частушечников, фольклорных ансамблей, исполнителей на самых разных народных инструментах.

«Помимо музыкальной программы, гости праздника смогут насладиться выставками декоративно-прикладного искусства и мастер классами от именитых мастеров народного творчества», – уточнили в администрации города. Аналогичный фестиваль проходил в Ливнах и в прошлом году. И тогда организаторы объясняли, что именно в этом городе сформировался особый частушечный стиль исполнения под местную, уникальную гармонь – ливенку.

Это сделало данный жанр знаковым явлением, которое уже закрепилось в качестве традиционной культуры Орловской области. Кроме того, исполнение под гармонь-ливенку стало одной из изюминок песенного стиля. Что касается «матани», то здесь организаторы вспоминают строки поэту Блынского про Орловщину. Он писал: «Тут сказки ты услышишь только здешние, Матаню нашу встретишь только тут…». Словом, «матаня» широко распространилась по региону.

Также организаторы подчеркивают важность проведения подобных фестивалей народного творчества в современных условиях, когда бурное развитие технологий стремительно меняет весь мир и уклад жизни. Культура тоже испытывает наскоки глобализации, и нельзя допустить, чтобы богатейшие фольклорные традиции, формы и жанры были утеряны. Поэтому в Ливнах вновь проведут фестиваль «Ливенская матаня». Это яркий творческий проект, позволяющий сохранить исконно народное творчество — частушку.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”