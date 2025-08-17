У орловчанки по суду отняли диплом повара

Проверка установила, что в реальности она профессии не обучалась.

Заочное решение по иску прокуратуры вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Местный прокурор выступил в защиту интересов неопределенного круга лиц и подал иск к бюджетному профессиональному образовательному учреждению Орловской области «Орловский техникум технологии и предпринимательства им. В.А. Русанова». Прокурор просил о признании недействительным свидетельства о прохождении обучения. Ранее прокуратура района провела проверку исполнения требований федерального законодательства при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Было установлено, что осенью 2020 года местную жительницу в Орловский техникум технологии и предпринимательства зачислили на учебу по программам профессионального обучения на очную форму. Речь шла о профессиональной переподготовке специалиста с учетом стандартов «Ворлдскиллс» по компетенции «Поварское дело». Зачислена женщина была в качестве слушателя. После месячного курса ей присвоили квалификацию «Повар четвертого разряда».

Однако в иске прокурор указал, что обучение по указанной программе женщина в реальности не проходила: посетила только два занятия, а выпускной экзамен даже не сдавала. Несмотря на это, акты об успешном обучении граждан, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, были подписаны, причем их общая сумма превысила 1,4 миллиона рублей. Впрочем, деньги были потрачены не только на обучение одного повара. Истец просил суд признать недействительным свидетельство об успешном прохождении профессиональной переподготовки по профессии «Повар» с присвоением четвертого разряда, и суд иск удовлетворил.

Стоит сказать, что виновники этой схемы, из-за которой теперь лишают дипломов, уже наказаны. Обвинительный приговор в мае 2025 года в отношении них вынес все тот же Железнодорожный суд. Подробности этой истории ранее сообщила прокуратура Орловской области. Дела о мошенничестве и взяточничестве были заведены на теперь уже бывших директора и замдиректора техникума имени Русанова. Как установил суд, замдиректора, зная, что слушатели курсов не посещали большую часть учебных занятий, дала подчиненным указания о внесении ложных сведений о фактической посещаемости и выставлении положительных баллов за экзамены студентам, не способным самостоятельно выполнить задания либо не явившимся на экзамен.

Это ударило по федеральному бюджету, оплатившему договора на такое обучение. А в декабре 2021 года и марте 2022 года под предлогом необходимости приобретения материалов для проведения экзаменов со студентов собрали деньги, выплаченные им в качестве материальной помощи. По данным прокуратуры региона, всего мошенническим путем замдиректора получила более 900 тысяч рублей. Нажива директора оказалась поменьше. В результате суд наказал экс-директора штрафом в размере 250 000 рублей, замдиректора – штрафом в размере 1 000 000 рублей.

